Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Енисей» одержал вторую победу подряд в Первой лиге, обыграв «Сокол» в матче 7-го тура

Комментарии

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Енисей» и «Сокол». Игра проходила на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Раткович – 38'    

На 38-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий «Енисея» Лука Раткович.

После семи матчей Первой лиги красноярская команда набрала восемь очков и занимает девятое место. Саратовский клуб заработал четыре очка и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре «Енисей» победил «Черноморец» со счётом 2:0, а «Сокол» уступил «Челябинску» со счётом 1:3.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
