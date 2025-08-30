«Енисей» одержал вторую победу подряд в Первой лиге, обыграв «Сокол» в матче 7-го тура

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Енисей» и «Сокол». Игра проходила на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 38-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий «Енисея» Лука Раткович.

После семи матчей Первой лиги красноярская команда набрала восемь очков и занимает девятое место. Саратовский клуб заработал четыре очка и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре «Енисей» победил «Черноморец» со счётом 2:0, а «Сокол» уступил «Челябинску» со счётом 1:3.

