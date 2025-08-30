«Челси» уверенно победил «Фулхэм» в матче 3-го тура АПЛ

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Фулхэмом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Джонс. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 45+9-й минуте новичок «Челси» Жоао Педро открыл счёт с передачи полузащитника Энцо Фернандеса. На 56-й минуте сам Энцо Фернандес реализовал пенальти и удвоил преимущество подопечных Энцо Марески.

«Челси» набрал семь очков в трёх стартовых турах АПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» располагается на 14-й строчке с двумя очками в трёх матчах.