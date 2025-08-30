Скидки
Главная Футбол Новости

Челси — Фулхэм, результат матча 30 августа 2025, счёт 2:0, 3-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» уверенно победил «Фулхэм» в матче 3-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Фулхэмом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Джонс. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Педро – 45+9'     2:0 Фернандес – 56'    

На 45+9-й минуте новичок «Челси» Жоао Педро открыл счёт с передачи полузащитника Энцо Фернандеса. На 56-й минуте сам Энцо Фернандес реализовал пенальти и удвоил преимущество подопечных Энцо Марески.

«Челси» набрал семь очков в трёх стартовых турах АПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» располагается на 14-й строчке с двумя очками в трёх матчах.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
