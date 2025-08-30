Червиченко объяснил, почему Карпин не вызвал игрока «Спартака» Умярова в сборную России

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о причинах невключения полузащитника красно-белых Наиля Умярова в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией и Катаром 4 и 7 сентября.

«На мой взгляд, Умяров неплох для «Спартака», но играет очень грубо, что станет проблемой для сборной России. Играя за национальную команду, он в каждом матче будет получать если не красную, то точно жёлтую карточку. Логично, что Карпин не берёт его в сборную России — вряд ли на Умярова можно рассчитывать. Не знаю, дорос ли Наиль до национальной команды, но он постоянно не успевает и нарушает. При этом Умяров получает не так много карточек, как должен. Я считаю, что уже в этом сезоне Наиль недополучил половину карточек», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Наиль Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего полузащитника семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна результативная передача.