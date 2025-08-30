Скидки
Семак отреагировал на информацию об интересе к Педро от других клубов

Семак отреагировал на информацию об интересе к Педро от других клубов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе других клубов к нападающему сине-бело-голубых Педро. Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Иттихад» предложил санкт-петербургскому клубу € 35 млн за трансфер бразильца. Также появлялась информация об интересе к Педро со стороны «Лиона» и мадридского «Атлетико».

– Много слухов про Педро. Наверняка и вы слышали, что им интересуются, называются разные суммы. Каким‑то образом это влияет на обстановку в команде?
– На командное состояние интерес к Педро не влияет. По самому Педро и по тренировочному процессу не сказать, что он как‑то отреагировал на эту информацию. Он работает, тренируется. Слышали про предложение, но Педро — игрок нашей команды, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

