Червиченко считает, что в матче ЦСКА — «Краснодар» выявится претендент на чемпионство

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром» в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча запланирована на воскресенье, 31 августа.

«Матч ЦСКА — «Краснодар» должен быть интересным. В этой встрече фундаментальный футбол должен схлестнуться с задорным, южным и скоростным. В этом матче возможен любой результат. Мне кажется, выигравшая команда станет претендентом на чемпионство. Если «Краснодар» выиграет, у команды будет серьёзная заявка, чтобы стать первой, возможно, до конца чемпионата. А если победят армейцы, это будет свидетельством их желания закончить сезон на первом месте», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» и ЦСКА занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ. В активе «быков» 15 набранных очков в шести турах. Футболисты столичной команды в аналогичном количестве встреч набрали 14 очков.