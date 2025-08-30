«Спартак» и «Фенербахче» договорились о переходе Джику — HypeFener

«Спартак» и «Фенербахче» достигли договорённости о переходе центрального защитника Александера Джику. Об этом сообщает аккаунт HypeFener, специализирующийся на новостях по стамбульскому клубу, на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, теперь красно-белым предстоит договориться об условиях личного контракта с самим футболистом.

Ранее СМИ сообщали, что московский клуб предложил «Фенербахче» € 4 млн за переход 31-летнего футболиста.

Джику выступает в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

