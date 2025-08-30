Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Пари НН»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

Аудио-версия:
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» принимает «Пари НН». На данный момент завершён первый тайм, счёт в матче пока не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

В одном из моментов первой половины бразильский защитник хозяев Нино упустил реальную возможность вывести свою команду вперёд, пробив с двух метров выше перекладины.

По предупреждениям впереди гости — два «горчичника» у «Пари НН» против одного у «Зенита».

На 29-й минуте из-за повреждение покинуть поле был вынужден уругвайский форвард волжан Тьяго Весино. Вместо него вышел Вячеслав Грулёв.

После шести туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают шестое место. Нижегородская команда заработала три очка и располагается на 15-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
