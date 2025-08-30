Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» — «Пари НН»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» принимает «Пари НН». На данный момент завершён первый тайм, счёт в матче пока не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одном из моментов первой половины бразильский защитник хозяев Нино упустил реальную возможность вывести свою команду вперёд, пробив с двух метров выше перекладины.

По предупреждениям впереди гости — два «горчичника» у «Пари НН» против одного у «Зенита».

На 29-й минуте из-за повреждение покинуть поле был вынужден уругвайский форвард волжан Тьяго Весино. Вместо него вышел Вячеслав Грулёв.

После шести туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают шестое место. Нижегородская команда заработала три очка и располагается на 15-й строчке.