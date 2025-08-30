Андрей Червиченко высказался об уходе Зделара из «Зенита»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход сербского полузащитника Саши Зделара из «Зенита».

«Что касается разрыва контракта со Зделаром, «Зениту» теперь нужно расчищать квоту на легионеров, учитывая, что Дуглас Сантос может сыграть за сборную Бразилии. Мне кажется, это всё взаимосвязано — от кого-то же надо избавиться. А что расторгли контракт, то у «Зенита» хватает денег. Для них это не больно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Зделар перешёл в санкт-петербургский клуб из московского ЦСКА зимой нынешнего года. За этот период Зделар принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.