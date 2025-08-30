Слишкович: два разных тайма и две разные команды, в первом тайме «Рубин» нас наказал

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал результат матча 7-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином». Оренбуржцы сумели отыграться со счёта 0:2 и свести матч к ничьей — 2:2.

— Два разных тайма и две разные команды. В первом тайме «Рубин» нас наказал. Мы знали, в чём они сильнее. При потере мяча они пошли в быструю атаку, и мастерство их нападающих позволило реализовать моменты. Во втором тайме соперник вернулся назад, позволял нам больше играть. Мы показали правильный характер, ребята верили до конца. Были моменты и у соперника, особенно они снова были опасны в контратаках. Но я бы сказал, что эта ничья закономерна.

— Можно ли сказать, что футболисты недооценили Даку и позволили ему ближе подойти к воротам?

— Нет. Вы думаете, что мы не знаем соперника? Сыграло качество и мастерство игрока. Мы знали и готовились, но всегда есть такие игроки, которые могут в один момент игры решать всё и реализовывать моменты. Я думаю, что Даку не впервые это показал в РПЛ, он уже это долго демонстрирует и против других российских команд. Не могу сказать, что мы не знали и не готовились, но есть такие соперники, которые реализовывают свои моменты и успевают забить гол, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал семь очков в семи турах на старте сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на пятой строчке. У казанцев 11 набранных очков.