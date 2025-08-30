Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слишкович: два разных тайма и две разные команды, в первом тайме «Рубин» нас наказал

Слишкович: два разных тайма и две разные команды, в первом тайме «Рубин» нас наказал
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал результат матча 7-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином». Оренбуржцы сумели отыграться со счёта 0:2 и свести матч к ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16'     0:2 Даку – 34'     1:2 Гузина – 52'     2:2 Томпсон – 72'    

— Два разных тайма и две разные команды. В первом тайме «Рубин» нас наказал. Мы знали, в чём они сильнее. При потере мяча они пошли в быструю атаку, и мастерство их нападающих позволило реализовать моменты. Во втором тайме соперник вернулся назад, позволял нам больше играть. Мы показали правильный характер, ребята верили до конца. Были моменты и у соперника, особенно они снова были опасны в контратаках. Но я бы сказал, что эта ничья закономерна.

— Можно ли сказать, что футболисты недооценили Даку и позволили ему ближе подойти к воротам?
— Нет. Вы думаете, что мы не знаем соперника? Сыграло качество и мастерство игрока. Мы знали и готовились, но всегда есть такие игроки, которые могут в один момент игры решать всё и реализовывать моменты. Я думаю, что Даку не впервые это показал в РПЛ, он уже это долго демонстрирует и против других российских команд. Не могу сказать, что мы не знали и не готовились, но есть такие соперники, которые реализовывают свои моменты и успевают забить гол, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал семь очков в семи турах на старте сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на пятой строчке. У казанцев 11 набранных очков.

Материалы по теме
«Оренбург» сыграл вничью с «Рубином», уступая 0:2 по ходу матча 7-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android