«Спартак» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Самошников, Умяров, Жедсон, Барко, Солари, Гарсия, Угальде.

«Сочи»: Дюпин, Литвинов, Абердин, Марсело, Аттийят-аллах, Волков, Сааведра, Кравцов, Васильев, Игнатов, Крамарич.

После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Рубин» со счётом 2:0, а «Сочи» уступил «Балтике» со счётом 0:2.