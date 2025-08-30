В «Спартаке» объяснили отсутствие Мартинса и Маркиньоса в заявке на матч с «Сочи»

Пресс-служба московского «Спартака» объяснила отсутствие полузащитника Кристофера Мартинса и нападающего Маркиньоса в заявке на матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который состоится сегодня, 30 августа.

«Кристофер Мартинс и Маркиньос восстанавливаются после повреждений», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.