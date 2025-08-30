«Зенит» — «Пари НН»: Дуглас Сантос вывел хозяев вперёд в начале второго тайма

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» принимает «Пари НН». На данный момент идёт начало второго тайма, счёт стал 1:0 в пользу хозяев после точного удара Дугласа Сантоса, которому ассистировал Александр Соболев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Этот гол стал первым для бразильца в текущем сезоне чемпионата России, однако один забитый мяч он оформил в рамках Фонбет Кубка России.

Напомним, на 29-й минуте из-за повреждение покинуть поле был вынужден уругвайский форвард волжан Тьяго Весино. Вместо него вышел Вячеслав Грулёв.

После шести туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают шестое место. Нижегородская команда заработала три очка и располагается на 15-й строчке.