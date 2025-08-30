Александр Шикунов считает, что Умяров должен быть в сборной России

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов уверен, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров заслуживает вызова в сборную России.

«Валерий Карпин на данный момент выбрал в сборную России Кисляка, Черникова и Баринова, а не Умярова. Валерий Георгиевич видит по-другому, у него свои требования к футболистам. Возможно, сейчас идёт просмотр всех игроков, ведь сборная России играет неофициальные матчи. Но я считаю, что Умяров должен быть в национальной команде.

Не думаю, что Наиль не дорос до сборной, просто Карпину на эту позицию нужен футболист, который больше играет в атаку. Сейчас тяжело делать какие-то выводы по сборной России, потому что это какая-то искусственная игрушка с товарищескими матчами. Были бы официальные матчи, можно было бы сказать, кто сильнее, а кто слабее. Но сейчас Карпин всех просматривает», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.