Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Шикунов считает, что Умяров должен быть в сборной России

Александр Шикунов считает, что Умяров должен быть в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов уверен, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров заслуживает вызова в сборную России.

«Валерий Карпин на данный момент выбрал в сборную России Кисляка, Черникова и Баринова, а не Умярова. Валерий Георгиевич видит по-другому, у него свои требования к футболистам. Возможно, сейчас идёт просмотр всех игроков, ведь сборная России играет неофициальные матчи. Но я считаю, что Умяров должен быть в национальной команде.

Не думаю, что Наиль не дорос до сборной, просто Карпину на эту позицию нужен футболист, который больше играет в атаку. Сейчас тяжело делать какие-то выводы по сборной России, потому что это какая-то искусственная игрушка с товарищескими матчами. Были бы официальные матчи, можно было бы сказать, кто сильнее, а кто слабее. Но сейчас Карпин всех просматривает», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кечинов — об Умярове: даже Фёдор Черенков не всегда попадал в сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android