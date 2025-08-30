Скидки
«Если кто‑то перестанет пропускать, уйду из футбола». Рахимов — о ничьей с «Оренбургом»

«Если кто‑то перестанет пропускать, уйду из футбола». Рахимов — о ничьей с «Оренбургом»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ничьей с «Оренбургом» в матче 7-го тура Мир РПЛ (2:2). По ходу встречи в Оренбурга казанцы вели со счётом 2:0, но упустили победу.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16'     0:2 Даку – 34'     1:2 Гузина – 52'     2:2 Томпсон – 72'    

«Вы хотите, чтобы не пропускали ничего? Я тоже. Но такого не бывает. Если кто‑то в конце сезона перестанет пропускать, я вообще уйду из футбола.

К этой игре готовились, посмотрели все домашние матчи «Оренбурга». Видели, как мучился «Краснодар», по моментам он не должен был выигрывать. ЦСКА, «Ахмат» имели проблемы, всем было тяжело. Удивило, что сегодня «Оренбург» с игры почти ничего не создал, а мы не реализовали много моментов даже после того, как пропустили. В перерыве просил ребят забыть счёт, он скользкий, опасный. Очень нужен был третий гол в первом тайме, Йокич и Дардан (Шабанхаджай) могли реализовать их. Но после двух пропущенных мячей я вновь увидел команду, которая полезла вперёд. Претензии предъявить не могу, команда провела тяжёлый выезд. Сегодня проще всего было выиграть нам. Команда билась, создавала моменты», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Рахимова в следующем туре 12 сентября примет махачкалинское «Динамо».

