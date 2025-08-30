Скидки
Главная Футбол Новости

Рахимов: Шабанхаджай вышел с температурой, у Даку умер дедушка, но он всё равно сыграл

Рахимов: Шабанхаджай вышел с температурой, у Даку умер дедушка, но он всё равно сыграл
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о прошедшем матче с «Оренбургом» (2:2) в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, что форвард команды Дардан Шабанхаджай вышел на поле с температурой, а у нападающего Мирлинда Даку накануне игры умер дедушка.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16'     0:2 Даку – 34'     1:2 Гузина – 52'     2:2 Томпсон – 72'    

«Ничья по сегодняшнему матчу — это неплохой результат для «Оренбурга». Но здесь никому не было легко. Понятно, что газон очень тяжёлый: совершенно другой отскок. Но команда всё равно меня приятно удивила тем, что она была готова к игре. По‑моему, никто не создавал здесь столько моментов. Их нужно было просто реализовывать. У одного Даку была два‑три выхода один на один.

Я увидел характер команды. Увидел, что ребята бьются. Шабанхаджай вышел с температурой. У Даку умер дедушка, но он всё равно вышел на поле. Надо отдать должное команде. Этот характер поможет нам в будущем», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал семь очков в семи турах на старте сезона и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на пятой строчке. У казанцев 11 набранных очков.

Слишкович: два разных тайма и две разные команды, в первом тайме «Рубин» нас наказал
