Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Пари НН»: Кассьерра удвоил преимущество хозяев на 72-й минуте

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» принимает «Пари НН». На 72-й минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев после удара колумбийского форварда Матео Кассьерры. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

Отметим, что 28-летний Кассьерра появился на поле на 64-й минуте, заменив бразильца Луиса Энрике.

Напомним, первый гол в этой встрече забил бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос на 47-й минуте с передачи нападающего Александра Соболева.

После шести туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают шестое место. Нижегородская команда заработала три очка и располагается на 15-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Комментарии
