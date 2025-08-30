«Волга» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Мяч залетел в ворота «Волги» от собственного голкипера Владимира Шайхутдинова. Хозяева поля смогли отыграться на 86-й минуте благодаря голу прямым ударом со штрафного. Отличился нападающий Евгений Воронин. Победу «Волге» принёс гол защитника Константина Ковалёва на 90+5-й минуте.

После этой победы в активе «Волги» стало семь очков. Команда из Ульяновска находится на 11-строчке. Туляки располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков.