Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волга — Арсенал, результат матча 30 августа 2025, счет 2:1, 7-й тур Первой лиги 2025/2026

«Волга» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 7-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Шайхутдинов – 35'     1:1 Воронин – 86'     2:1 Ковалев – 90+5'    

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Мяч залетел в ворота «Волги» от собственного голкипера Владимира Шайхутдинова. Хозяева поля смогли отыграться на 86-й минуте благодаря голу прямым ударом со штрафного. Отличился нападающий Евгений Воронин. Победу «Волге» принёс гол защитника Константина Ковалёва на 90+5-й минуте.

После этой победы в активе «Волги» стало семь очков. Команда из Ульяновска находится на 11-строчке. Туляки располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков.

Материалы по теме
«Не удивлён». Футболист тульского «Арсенала» — о быстрой отставке Сторожука из «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android