«Волга» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Мяч залетел в ворота «Волги» от собственного голкипера Владимира Шайхутдинова. Хозяева поля смогли отыграться на 86-й минуте благодаря голу прямым ударом со штрафного. Отличился нападающий Евгений Воронин. Победу «Волге» принёс гол защитника Константина Ковалёва на 90+5-й минуте.
После этой победы в активе «Волги» стало семь очков. Команда из Ульяновска находится на 11-строчке. Туляки располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков.
- 30 августа 2025
