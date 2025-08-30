«Ростов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров чемпионата России ростовчане набрали четыре очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал семь очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Ростов» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3), «Ахмат» на выезде поделил очки с «Оренбургом» (2:2).