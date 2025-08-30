Агент Жемалетдинова заявил, что игрок близок к завершению сделки с «Ахматом»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, заявил, что игрок близок к завершению сделки по переходу в «Ахмат».

«Мы работаем над документом, но пока рано говорить о подписании с «Ахматом». Прорабатываем вариант. Мы близки к тому, чтобы завершить сделку с «Ахматом», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Об уходе Жемалетдинова из ЦСКА стало известно 25 июня. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету хавбека два мяча и четыре голевые передачи в 24 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё пять раз Жемалетдинов появлялся на поле в матчах Фонбет Кубка России. Ранее футболист также выступал за «Локомотив» и «Рубин».