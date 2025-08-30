«Уфа» разгромила «Чайку» в матче 7-го тура Первой лиги

«Уфа» одержала домашнюю победу над «Чайкой» в матче 7-го тура Лиги Pari. Встреча на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 4:0.

Дубль оформил Дилан Ортис (73-я и 89-я минуты), который вышел на замену во втором тайме. По голу забили Уильямс Чимези (26-я минута) и Осман Минатулаев (48-я минута).

«Уфа» под руководством Омари Тетрадзе набрала восемь очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка», которую возглавляет Дмитрий Комбаров, с шестью очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре 3 сентября «Уфа» сыграет в гостях с московским «Торпедо», команда из села Песчанокопское в этот же день дома примет волгоградский «Ротор».