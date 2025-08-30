«Уфа» разгромила «Чайку» в матче 7-го тура Первой лиги
Поделиться
«Уфа» одержала домашнюю победу над «Чайкой» в матче 7-го тура Лиги Pari. Встреча на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 4:0.
Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
4 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Чимези – 26' 2:0 Минатулаев – 48' 3:0 Ортис – 73' 4:0 Ортис – 89'
Дубль оформил Дилан Ортис (73-я и 89-я минуты), который вышел на замену во втором тайме. По голу забили Уильямс Чимези (26-я минута) и Осман Минатулаев (48-я минута).
«Уфа» под руководством Омари Тетрадзе набрала восемь очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка», которую возглавляет Дмитрий Комбаров, с шестью очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре 3 сентября «Уфа» сыграет в гостях с московским «Торпедо», команда из села Песчанокопское в этот же день дома примет волгоградский «Ротор».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
18:12
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:23
-
17:21
-
17:15
-
17:08
-
17:07
-
17:00
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:35
-
16:35
-
16:22
-
16:18
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:45
-
15:38
-
15:33
-
15:30