Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Футбол Новости

Уфа — Чайка, результат матча 30 августа 2025, счёт 4:0, 7-й тур Первой лиги 2025/2026

«Уфа» разгромила «Чайку» в матче 7-го тура Первой лиги
Комментарии

«Уфа» одержала домашнюю победу над «Чайкой» в матче 7-го тура Лиги Pari. Встреча на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 4:0.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
4 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Чимези – 26'     2:0 Минатулаев – 48'     3:0 Ортис – 73'     4:0 Ортис – 89'    

Дубль оформил Дилан Ортис (73-я и 89-я минуты), который вышел на замену во втором тайме. По голу забили Уильямс Чимези (26-я минута) и Осман Минатулаев (48-я минута).

«Уфа» под руководством Омари Тетрадзе набрала восемь очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка», которую возглавляет Дмитрий Комбаров, с шестью очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре 3 сентября «Уфа» сыграет в гостях с московским «Торпедо», команда из села Песчанокопское в этот же день дома примет волгоградский «Ротор».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
