Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: представьте, как Жерсон заверещит, когда ударят первые морозы!

Червиченко: представьте, как Жерсон заверещит, когда ударят первые морозы!
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о желании бразильского полузащитника сине-бело-голубых Жерсона покинуть клуб спустя несколько недель после перехода.

«Жерсон ещё толком не успел поиграть, а уже начал ныть? Я всегда говорил, что покупка латиноамериканцев — лотерея. Возможно, всё будет хорошо, но период адаптации будет проходить очень тяжело. Сейчас ещё погода неплохая и снежок не выпал. Представьте, как Жерсон заверещит, когда ударят первые морозы!

«Зениту» нужно задумываться о новом лимите на легионеров и о том, что все латиноамериканцы — проблемные ребята. Мне кажется, всем российским клубам нужно идти по пути ЦСКА, то есть привлекать своих воспитанников. Только при отсутствии качественного футболиста на позицию закрывать её иностранцем, а не грести всех легионеров, и в старте выходит только один российский вратарь. А потом мы удивляемся, почему там происходит нытьё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Жерсон несчастлив в России и может вернуться в Бразилию — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android