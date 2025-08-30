«Зенит» не испытал проблем с «Пари НН» в домашнем матче 7-го тура РПЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» одержал победу над «Пари НН» со счётом 2:0.

В составе сине-бело-голубых голами отметились бразильский защитник Дуглас Сантос на 47-й минуте и колумбийский нападающий Матео Кассьерра на 72-й минуте. Примечательно, что последний появился на поле за восемь минут до взятия ворот, заменив Луиса Энрике.

После этого успеха подопечные Сергея Семака поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке.