В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на игру со «Спартаком»

В «Сочи» рассказали, почему нападающий Антон Зиньковский не попал в заявку команды на матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 30 августа. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

«Антон приболел. Пропустил две последние тренировки. Поэтому на этот выезд не прилетел», — сообщили в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков за шесть матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав одно очко за аналогичное количество игр.