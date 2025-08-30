Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на игру со «Спартаком»

В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на игру со «Спартаком»
Комментарии

В «Сочи» рассказали, почему нападающий Антон Зиньковский не попал в заявку команды на матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 30 августа. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
«Антон приболел. Пропустил две последние тренировки. Поэтому на этот выезд не прилетел», — сообщили в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков за шесть матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав одно очко за аналогичное количество игр.

