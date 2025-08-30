Генич: по моей скромной информации, сегодня РПЛ прощается с Робертом Морено
Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался о перспективах главного тренера «Сочи» Роберта Морено в преддверии матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сочинцы сыграют со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 30 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42'
«По моей скромной информации, сегодня РПЛ прощается с Робертом Морено», — написал Генич в телеграм-канале.
«Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Морено набрала лишь одно очко. Ранее сообщалось, что испанский специалист перенёс гипертонический криз во время матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:4).
