Генич: по моей скромной информации, сегодня РПЛ прощается с Робертом Морено

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался о перспективах главного тренера «Сочи» Роберта Морено в преддверии матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сочинцы сыграют со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 30 августа.

«По моей скромной информации, сегодня РПЛ прощается с Робертом Морено», — написал Генич в телеграм-канале.

«Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Морено набрала лишь одно очко. Ранее сообщалось, что испанский специалист перенёс гипертонический криз во время матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:4).