«РБ Лейпциг» обыграл дома «Хайденхайм» в рамках 2-го тура Бундеслиги

В Лейпциге (Германия) завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором местный «РБ Лейпциг» нанёс поражение «Хайденхайму» со счётом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы в исполнении австрийского полузащитника Кристофа Баумгартнера на 48-й минуте и новичка команды бразильца Ромуло на 78-й минуте.

«РБ Лейпциг» набрал первые три очка в новом сезоне чемпионата Германии после сокрушительного выездного поражения в 1-м туре от «Баварии» (0:6). «Хайденхайм» потерпел второе подряд поражение. В следующем туре «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Майнцем», а «Хайденхайм» примет на «Войт-Арене» дортмундскую «Боруссию».

Напомним, действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария».