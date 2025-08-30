Скидки
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Хайденхайм, результат матча 30 августа, счёт 2:0, Бундеслига 2025/2026

«РБ Лейпциг» обыграл дома «Хайденхайм» в рамках 2-го тура Бундеслиги
Комментарии

В Лейпциге (Германия) завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором местный «РБ Лейпциг» нанёс поражение «Хайденхайму» со счётом 2:0.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Баумгартнер – 48'     2:0 Ромуло – 78'    

Победу хозяевам принесли голы в исполнении австрийского полузащитника Кристофа Баумгартнера на 48-й минуте и новичка команды бразильца Ромуло на 78-й минуте.

«РБ Лейпциг» набрал первые три очка в новом сезоне чемпионата Германии после сокрушительного выездного поражения в 1-м туре от «Баварии» (0:6). «Хайденхайм» потерпел второе подряд поражение. В следующем туре «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Майнцем», а «Хайденхайм» примет на «Войт-Арене» дортмундскую «Боруссию».

Напомним, действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария».

Турнирная таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
