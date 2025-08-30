Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
ЭСК: судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ с «Балтикой»

Арбитр Антон Фролов совершил ошибку, назначив пенальти в ворота «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ с «Балтикой». Встреча прошла 24 августа в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 26-й минуте в ворота сочинцев был назначен 11-метровый удар, который реализовал Брайан Хиль. Ошибку судьи экспертно-судейская комиссия признала единогласно.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'     0:2 Петров – 51'    

«Действия защитника «Сочи» Игнасио Сааведры в единоборстве за мяч с нападающим «Балтики» Ильёй Петровым не являются наказуемыми. Защитник естественно двигался к мячу, а нападающий «Балтики» сам инициировал контакт с ногой соперника при попытке замаха для удара по мячу. VAR следовало пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, после чего судье следовало отменить своё первоначальное решение о назначении пенальти», — говорится в мотивировке решения на сайте РФС.

