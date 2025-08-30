«Байер» на последних секундах упустил победу в матче Бундеслиги с «Вердером»

В Бремене (Германия) на стадионе «Вонинвест Везерштадион» завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором местный «Вердер» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» со счётом 3:3.

В составе гостей дублем отметился чешский нападающий Патрик Шик (один — с пенальти). Ещё один гол на счету Малика Тилльмана. У хозяев отличились Романо Шмид (с пенальти), Исаак Шмидт и Карим Кулибали на четвёртой компенсированной минуте матча.

Отметим, что на 63-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Вердера» Никлас Штарк.

После первых двух туров нового сезона Бундеслиги на счету обеих команд лишь по одному очку.

Напомним, действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария».