Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вердер — Байер, результат матча 30 августа, счёт 3:3, Бундеслига 2025/2026

«Байер» на последних секундах упустил победу в матче Бундеслиги с «Вердером»
Комментарии

В Бремене (Германия) на стадионе «Вонинвест Везерштадион» завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором местный «Вердер» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» со счётом 3:3.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
3 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 5'     0:2 Тилльман – 35'     1:2 Шмид – 44'     1:3 Шик – 64'     2:3 Шмидт – 76'     3:3 Кулибали – 90+4'    
Удаления: Штарк – 63' / нет

В составе гостей дублем отметился чешский нападающий Патрик Шик (один — с пенальти). Ещё один гол на счету Малика Тилльмана. У хозяев отличились Романо Шмид (с пенальти), Исаак Шмидт и Карим Кулибали на четвёртой компенсированной минуте матча.

Отметим, что на 63-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Вердера» Никлас Штарк.

После первых двух туров нового сезона Бундеслиги на счету обеих команд лишь по одному очку.

Напомним, действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария».

Турнирная таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Материалы по теме
Главная загадка топ-5 лиг. Вместо чемпионского «Байера» Алонсо получили сырой от тен Хага
Главная загадка топ-5 лиг. Вместо чемпионского «Байера» Алонсо получили сырой от тен Хага
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android