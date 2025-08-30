«Байер» на последних секундах упустил победу в матче Бундеслиги с «Вердером»
В Бремене (Германия) на стадионе «Вонинвест Везерштадион» завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором местный «Вердер» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» со счётом 3:3.
Германия — Бундеслига . 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
3 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 5' 0:2 Тилльман – 35' 1:2 Шмид – 44' 1:3 Шик – 64' 2:3 Шмидт – 76' 3:3 Кулибали – 90+4'
Удаления: Штарк – 63' / нет
В составе гостей дублем отметился чешский нападающий Патрик Шик (один — с пенальти). Ещё один гол на счету Малика Тилльмана. У хозяев отличились Романо Шмид (с пенальти), Исаак Шмидт и Карим Кулибали на четвёртой компенсированной минуте матча.
Отметим, что на 63-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Вердера» Никлас Штарк.
После первых двух туров нового сезона Бундеслиги на счету обеих команд лишь по одному очку.
Напомним, действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария».
