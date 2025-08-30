Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Шикунов назвал странной аренду Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Шикунов назвал странной аренду Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Александр Шикунов назвал странной аренду полузащитника красно-белых Данила Пруцева в «Локомотив».

«Аренда Пруцева из «Спартака» в «Локомотив» странная. Но в то же время нужно понимать, что Даниле нужна игровая практика. В «Спартак» взяли столько народу, что у Пруцева нет места. Он пошёл в «Локомотив», чтобы играть в футбол. Данил не будет сидеть в «золотой клетке» с такой зарплатой просто так, иначе через год можно закончить вообще. Хорошо, что Пруцев выбрал футбол», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

28 августа «Спартак» объявил о продлении контракта с Пруцевым и уходе хавбека в аренду в «Локомотив». Новое соглашение между хавбеком и клубом рассчитано до 2028 года.

