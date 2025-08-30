Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды Мойзе Кином

Комментарии

Итальянский нападающий Мойзе Кин продлил контракт с «Фиорентиной», сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение с 25‑летним форвардом будет действовать до 30 июня 2029 года.

«Я хочу поблагодарить президента Комиссо и руководство клуба за всю поддержку, которую они оказывали мне с момента моего переезда во Флоренцию. Все очень верили в меня, и я не хотел никого подвести, поэтому выложился на все 100%.

Я также хочу поблагодарить наших болельщиков за их любовь и поддержку. Они очень помогли нам добиться результатов в прошлом сезоне. Их любовь к клубу вдохновляет меня, тренера и моих товарищей по команде стремиться к ещё большему успеху в этом сезоне», — сказал Кин.

В прошлом сезоне Кин стал лучшим бомбардиром «Фиорентины», забив 25 голов в 44 матчах во всех турнирах. Ранее итальянец играл за «Ювентус», «Эвертон», «ПСЖ» и «Верону». Также в активе Кина семь голов в 21 матче за сборную Италии.

Комментарии
