Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Шинник — Черноморец, результат матча 30 августа 2025, счет 1:0, 7-й тур Первой лиги 2025/2026

«Шинник» обыграл «Черноморец» благодаря голу на 90+4-й минуте
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился победой хозяев — 1:0.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Миронов – 90+4'    

Единственный гол в матче был забит на 90+4-й минуте. Отличился нападающий Денис Миронов.

После этой победы в активе «Шинника» стало восемь очков. Ярославцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» занимает последнее, 18-е место. Команда из Новороссийска набрала два очка после семи стартовых туров.

Календарь Первой лиги-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги-2025/2026
