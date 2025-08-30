«Шинник» обыграл «Черноморец» благодаря голу на 90+4-й минуте

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился победой хозяев — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 90+4-й минуте. Отличился нападающий Денис Миронов.

После этой победы в активе «Шинника» стало восемь очков. Ярославцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» занимает последнее, 18-е место. Команда из Новороссийска набрала два очка после семи стартовых туров.