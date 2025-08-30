«Челси» в последний момент отменил аренду Николаса Джексона в «Баварию» — The Athletic

Сенегальский нападающий «Челси» Николас Джексон не перейдёт в «Баварию» на правах аренды, несмотря на то что уже прилетел в Германию для завершения сделки, сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По данным источника, «Челси» сообщил «Баварии», что не будет рассматривать возможность аренды Джексона из-за травмы нападающего Лиама Делапа, полученной в сегодняшнем матче 3-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:0). «Синие» попросили Джексона вернуться обратно в Лондон.

Ранее Фабрицио Романо подтвердил, что «Бавария» согласовала с «Челси» сделку о годичной аренде Джексона. Мюнхенский клуб планировал заплатить за аренду форварда € 15 млн и обладал бы возможностью выкупа футболиста за € 80 млн.

Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.