Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» в последний момент отменил аренду Николаса Джексона в «Баварию» — The Athletic

«Челси» в последний момент отменил аренду Николаса Джексона в «Баварию» — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Сенегальский нападающий «Челси» Николас Джексон не перейдёт в «Баварию» на правах аренды, несмотря на то что уже прилетел в Германию для завершения сделки, сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По данным источника, «Челси» сообщил «Баварии», что не будет рассматривать возможность аренды Джексона из-за травмы нападающего Лиама Делапа, полученной в сегодняшнем матче 3-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:0). «Синие» попросили Джексона вернуться обратно в Лондон.

Ранее Фабрицио Романо подтвердил, что «Бавария» согласовала с «Челси» сделку о годичной аренде Джексона. Мюнхенский клуб планировал заплатить за аренду форварда € 15 млн и обладал бы возможностью выкупа футболиста за € 80 млн.

Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Бавария» арендует Джексона у «Челси» за € 15 млн с опцией выкупа за € 80 млн — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android