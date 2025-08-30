«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Заре, Гандри, Сидоров, Садулаев, Исмаэл Силва, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

После шести туров чемпионата России ростовчане набрали четыре очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал семь очков и располагается на 10-й строчке.