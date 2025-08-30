Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Бёрнли, результат матча 30 августа 2025, счет 3:2, 3-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Бёрнли», забив с пенальти на 90+7-й минуте
Комментарии

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором «Манчестер Юнайтед» в упорной борьбе нанёс поражение «Бёрнли» со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Каллен – 27'     1:1 Фостер – 55'     2:1 Мбемо – 57'     2:2 Энтони – 66'     3:2 Фернандеш – 90+7'    

Первый мяч хозяев был забит благодаря автоголу полузащитника гостей Джоша Каллена. Второй гол «красных дьяволов» на счету Брайана Мбемо. Победу манкунианцам принёс гол капитана команды Бруну Фернандеша с пенальти на седьмой компенсированной минуте. В составе гостей отличились Лайл Фостер и Джейдон Энтони.

Подопечные Рубена Аморима одержали первую победу в новом сезоне чемпионата Англии. Всего у «красных дьяволов» четыре очка после трёх игр. «Бёрнли» остался с тремя очками.

Напомним, действующим чемпионом АПЛ является «Ливерпуль».

Турнирная таблица АПЛ
Календарь АПЛ
