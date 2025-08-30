«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Бёрнли», забив с пенальти на 90+7-й минуте

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором «Манчестер Юнайтед» в упорной борьбе нанёс поражение «Бёрнли» со счётом 3:2.

Первый мяч хозяев был забит благодаря автоголу полузащитника гостей Джоша Каллена. Второй гол «красных дьяволов» на счету Брайана Мбемо. Победу манкунианцам принёс гол капитана команды Бруну Фернандеша с пенальти на седьмой компенсированной минуте. В составе гостей отличились Лайл Фостер и Джейдон Энтони.

Подопечные Рубена Аморима одержали первую победу в новом сезоне чемпионата Англии. Всего у «красных дьяволов» четыре очка после трёх игр. «Бёрнли» остался с тремя очками.

Напомним, действующим чемпионом АПЛ является «Ливерпуль».