Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Футбол

«Спартак» — «Сочи»: Барко вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти на 16-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'    

На 16-й минуте матча «Спартак» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Эсекьель Барко.

После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Рубин» со счётом 2:0, а «Сочи» уступил «Балтике» со счётом 0:2.

