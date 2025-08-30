Александр Медведев покинул пост председателя правления «Зенита», его сменил Зырянов

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов избран председателем правления «Зенита», сообщила пресс-служба футбольного клуба. Решение было принято после победы сине-бело-голубых над «Пари НН» (2:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Сегодня «Зенит» принимал дома «Пари НН». Матч закончился со счетом 2:0. После игры совет директоров ФК «Зенит» принял решение избрать председателем правления ФК «Зенит» Константина Зырянова.

Александр Медведев, отметивший 14 августа 70-летний юбилей, станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит», — говорится в сообщении «Зенита».

Медведев занимал пост президента футбольного клуба «Зенит» с февраля 2019 года.