Главная Футбол Новости

Александр Медведев покинул пост председателя правления «Зенита», его сменил Зырянов

Александр Медведев покинул пост председателя правления «Зенита», его сменил Зырянов
Комментарии

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов избран председателем правления «Зенита», сообщила пресс-служба футбольного клуба. Решение было принято после победы сине-бело-голубых над «Пари НН» (2:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Сегодня «Зенит» принимал дома «Пари НН». Матч закончился со счетом 2:0. После игры совет директоров ФК «Зенит» принял решение избрать председателем правления ФК «Зенит» Константина Зырянова.

Александр Медведев, отметивший 14 августа 70-летний юбилей, станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит», — говорится в сообщении «Зенита».

Медведев занимал пост президента футбольного клуба «Зенит» с февраля 2019 года.

Что творит Сантос после вызова в сборную! Бразилец затащил «Зенит» в топ-5
Комментарии
