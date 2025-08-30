Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
В «Пари НН» прокомментировали поражение в матче с «Зенитом»

В «Пари НН» прокомментировали поражение в матче с «Зенитом»
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал поражение в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Никакого отношения с точки зрения какого-то решения по тренеру эта игра не имела. К сожалению, сегодня не получилось набрать очки. В целом игра была достаточно структурная и цельная. Мы мало что позволяли сделать «Зениту» до пропущенного мяча. Показалось, что первого стандарта вообще не должно было быть. В конце у «Зенита» стали возникать моментики, а до этого всё работало, как мы и ожидали. В прошлогодней игре мы отбивались, сегодня такого не было. Не удалось реализовать немногочисленные моменты, которые были. Надо признать — результат закономерен», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» не испытал проблем с «Пари НН» в домашнем матче 7-го тура РПЛ
