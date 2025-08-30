В «Пари НН» прокомментировали поражение в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал поражение в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Никакого отношения с точки зрения какого-то решения по тренеру эта игра не имела. К сожалению, сегодня не получилось набрать очки. В целом игра была достаточно структурная и цельная. Мы мало что позволяли сделать «Зениту» до пропущенного мяча. Показалось, что первого стандарта вообще не должно было быть. В конце у «Зенита» стали возникать моментики, а до этого всё работало, как мы и ожидали. В прошлогодней игре мы отбивались, сегодня такого не было. Не удалось реализовать немногочисленные моменты, которые были. Надо признать — результат закономерен», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 30 августа 2025
-
19:38«Ливерпуль» продлил контракт с Коди Гакпо Официально
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
19:08
-
19:06
-
19:05
-
19:04
-
19:02
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:33
-
18:25
-
18:25
-
18:17
-
18:12
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:44