В «Пари НН» прокомментировали поражение в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал поражение в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Никакого отношения с точки зрения какого-то решения по тренеру эта игра не имела. К сожалению, сегодня не получилось набрать очки. В целом игра была достаточно структурная и цельная. Мы мало что позволяли сделать «Зениту» до пропущенного мяча. Показалось, что первого стандарта вообще не должно было быть. В конце у «Зенита» стали возникать моментики, а до этого всё работало, как мы и ожидали. В прошлогодней игре мы отбивались, сегодня такого не было. Не удалось реализовать немногочисленные моменты, которые были. Надо признать — результат закономерен», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.