Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Футбол Новости

Тоттенхэм — Борнмут, результат матча 30 августа 2025, счёт 0:1, 3-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту» в матче 3-го тура чемпионата Англии
Комментарии

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Встреча в Лондоне на стадионе «шпор» завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Эванилсон – 5'    

Единственный мяч на пятой минуте забил Эванилсон, которому ассистировал Маркос Сенеси.

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в АПЛ при главном тренере Томасе Франке, с шестью очками команда располагается на третьей строчке таблицы. «Борнмут» под руководством Андони Ираолы набрал шесть очков и идёт седьмым.

В следующем туре 13 сентября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», «Борнмут» в этот же день встретится на домашнем поле с «Брайтоном».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
