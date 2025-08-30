«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту» в матче 3-го тура чемпионата Англии

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Встреча в Лондоне на стадионе «шпор» завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч на пятой минуте забил Эванилсон, которому ассистировал Маркос Сенеси.

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в АПЛ при главном тренере Томасе Франке, с шестью очками команда располагается на третьей строчке таблицы. «Борнмут» под руководством Андони Ираолы набрал шесть очков и идёт седьмым.

В следующем туре 13 сентября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», «Борнмут» в этот же день встретится на домашнем поле с «Брайтоном».