Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов высказался о старте команды

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов высказался о старте команды
Комментарии

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов после поражения в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о старте команды в нынешнем сезоне. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Говоря о старте команды, у нас очень сложный календарь был. Мы всего одну сыграли с командой второй восьмёрки, обыграли Махачкалу. Были близки к результату с «Ростовом», но там было удаление. Сейчас начинается отрезок с командами с нашей грядки. Будем стараться набирать очки. Плюс ожидаем возвращения на свой стадион. Хотя в Саранске нас здорово приняли — результат закономерен», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
В «Пари НН» прокомментировали поражение в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android