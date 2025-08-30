Спортдиректор «Пари НН» Удальцов высказался о старте команды

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов после поражения в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о старте команды в нынешнем сезоне. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

«Говоря о старте команды, у нас очень сложный календарь был. Мы всего одну сыграли с командой второй восьмёрки, обыграли Махачкалу. Были близки к результату с «Ростовом», но там было удаление. Сейчас начинается отрезок с командами с нашей грядки. Будем стараться набирать очки. Плюс ожидаем возвращения на свой стадион. Хотя в Саранске нас здорово приняли — результат закономерен», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.