Спортдиректор «Пари НН» Удальцов высказался о старте команды
Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов после поражения в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о старте команды в нынешнем сезоне. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47' 2:0 Кассьерра – 72'
«Говоря о старте команды, у нас очень сложный календарь был. Мы всего одну сыграли с командой второй восьмёрки, обыграли Махачкалу. Были близки к результату с «Ростовом», но там было удаление. Сейчас начинается отрезок с командами с нашей грядки. Будем стараться набирать очки. Плюс ожидаем возвращения на свой стадион. Хотя в Саранске нас здорово приняли — результат закономерен», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
