Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Футбол Новости

Удальцов: тема тренера «Пари НН» даже не обсуждается — Шпилевского позвали надолго

Удальцов: тема тренера «Пари НН» даже не обсуждается — Шпилевского позвали надолго
Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов высказался о работе главного тренера Алексея Шпилевского.

«Тема тренера даже не обсуждается. Мы позвали Алексея надолго. Мы были готовы, что изменения будут трудными. Он только начинает свою работу, мы не хотим так сразу выписывать приговор. Сейчас будет международная пауза — время для корректировок», — передает слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Пари Нижний Новгород» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Алексея Шпилевского набрала три очка за семь игр.

