Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Вратарь «Пари НН» Медведев прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал поражение в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Мы снова проиграли и снова не забили. Я этим очень недоволен. Что касается пропущенных мячей, всегда где-то можно выручить. Посмотрим и разберём игру, пока сложно сказать. Почему у «Пари НН» было мало моментов? Потому что мы их не создавали. Я был раздосадован тем, что второй гол нам забили тоже со стандарта. После первого гола отрезок в 15 минут мы провели неплохо, но пропустили второй мяч. За этот отрезок могли создать какие-то опасные моменты, но из-за того, что не контролировали мяч, опасных эпизодов не создали. Единственный опасный момент был только со стандарта во втором тайме», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

