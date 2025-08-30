Вратарь «Пари НН» Медведев прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал поражение в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Мы снова проиграли и снова не забили. Я этим очень недоволен. Что касается пропущенных мячей, всегда где-то можно выручить. Посмотрим и разберём игру, пока сложно сказать. Почему у «Пари НН» было мало моментов? Потому что мы их не создавали. Я был раздосадован тем, что второй гол нам забили тоже со стандарта. После первого гола отрезок в 15 минут мы провели неплохо, но пропустили второй мяч. За этот отрезок могли создать какие-то опасные моменты, но из-за того, что не контролировали мяч, опасных эпизодов не создали. Единственный опасный момент был только со стандарта во втором тайме», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.