«Ростов» — «Ахмат»: Мелкадзе с передачи вратаря Шелии открыл счёт в матче РПЛ

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ахмат» открыл счёт — 1:0.

На 45+4-й минуте минуте отличился Георгий Мелкадзе, который реализовал выход один на один с вратарём, пробив в правый нижний угол. Голевой пас сделал вратарь Гиорги Шелия.

После шести туров чемпионата России ростовчане набрали четыре очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал семь очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Ростов» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3), «Ахмат» на выезде поделил очки с «Оренбургом» (2:2).