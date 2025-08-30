Медведев — о результатах «Пари НН»: лично мне очень тяжело

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев после поражения в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

— У «Пари НН» шесть поражений. Каково уходить на паузу с такой статистикой?

— Лично мне очень тяжело. Думаю, главный тренер лучше знает, как выходить из этой ситуации — только за счёт работы. После каждого матча мы собираемся в кружок — там разговоры по горячим следам. Лучше у тренера спросить, что он говорил, — я не вправе отвечать на этот вопрос, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.