Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Медведев: у «Зенита» нет проблем

Комментарии

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался о санкт-петербургском «Зените» после матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 30 августа, «Пари Нижний Новгород» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

— Как оцените нынешний «Зенит», у которого было много проблем?
— Какие проблемы у «Зенита» могут быть? Критика? У нас точно так же, слишком много критики. Какие могут быть проблемы у «Зенита»? Мне сложно отвечать на такие вопросы, что у «Зенита» есть какие-то проблемы. У них нет проблем, поверьте мне, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Что творит Сантос после вызова в сборную! Бразилец затащил «Зенит» в топ-5
