Вратарь «Пари НН» Медведев: у «Зенита» нет проблем

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался о санкт-петербургском «Зените» после матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 30 августа, «Пари Нижний Новгород» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счётом 0:2.

— Как оцените нынешний «Зенит», у которого было много проблем?

— Какие проблемы у «Зенита» могут быть? Критика? У нас точно так же, слишком много критики. Какие могут быть проблемы у «Зенита»? Мне сложно отвечать на такие вопросы, что у «Зенита» есть какие-то проблемы. У них нет проблем, поверьте мне, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.