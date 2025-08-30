Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Никита Медведев: у «Пари НН» каждая игра на выезде, это непросто

Никита Медведев: у «Пари НН» каждая игра на выезде, это непросто
Аудио-версия:
Голкипер «Пари НН» Никита Медведев после поражения в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) ответил на вопрос о сроках возвращения команды на домашний стадион «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Я не знаю, когда мы сыграем на домашнем стадионе. Я не уточнял у руководства клуба. Помимо того, что пока очки очень тяжело набираются, ещё каждая игра на выезде. Это непросто. В Нижнем Новгороде мы бываем по полтора дня между матчами», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После шести сыгранных матчей команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с тремя очками.

