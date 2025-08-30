Скидки
Моуринью заработал около € 115 млн за карьеру на неустойках — Otopark

Экс главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью, уволенный из стамбульского клуба 29 августа после вылета из Лиги чемпионов, может получить до € 15 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает Otopark.

Всего, по сведениям источника, португалец за свою тренерскую карьеру заработал на неустойках около € 115 млн (за увольнение из «Челси» — € 35,5 млн, из «Реала» и «МЮ» — по € 20 млн, из «Тоттенхэма» — € 21 млн, из «Ромы» — € 3,5 млн).

Отметим, что во всех своих клубах, кроме «Тоттенхэма» и «Фенербахче», Особенный выигрывал как минимум один трофей. В миланском «Интере» в сезоне-2009/2010 Моуринью отметился треблом, выиграв Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

