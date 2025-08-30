«Спартак» — «Сочи»: Васильев сравнял счёт на 42-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

На 42-й минуте матча полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев, права на которого принадлежат «Зениту», забил ответный мяч в ворота «Спартака».

После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Рубин» со счётом 2:0, а «Сочи» уступил «Балтике» со счётом 0:2.