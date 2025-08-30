Фанаты «Спартака» освистали свою команду на 43-й минуте матча с «Сочи»

Болельщики московского «Спартака» освистали свою команду на 43-й минуте матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который проходит в эти минуты. На момент написания новости в матче перерыв, счёт 1:1. Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск.

После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Рубин» со счётом 2:0, а «Сочи» уступил «Балтике» со счётом 0:2.