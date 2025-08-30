«Реал» Мадрид — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча 3-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30 мск

Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Реал Мадрид — Мальорка: онлайн-трансляция матча 3-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 22:30 мск

Комментарии

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде разгромил «Овьедо» со счётом 3:0, «Мальорка» дома сыграла вничью с «Сельтой» (1:1).

По итогам двух туров первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Вильярреал», у которого шесть очков. «Реал» (6) идёт третьим, «Мальорка» (1) — 16-й.

