«Реал» Мадрид — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча 3-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде разгромил «Овьедо» со счётом 3:0, «Мальорка» дома сыграла вничью с «Сельтой» (1:1).

По итогам двух туров первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Вильярреал», у которого шесть очков. «Реал» (6) идёт третьим, «Мальорка» (1) — 16-й.