«Ливерпуль» продлил контракт с Коди Гакпо

Нидерландский нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо продлил контракт с клубом, сообщается на сайте мерсисайдцев.

Срок соглашения с 26-летним игроком не уточняется, однако, по данным портала Transfermarkt, контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Гакпо перешёл в «Ливерпуль» из ПСВ в январе 2023 года. С тех пор он провёл 131 матч за «красных», забив 42 мяча и отдав 16 голевых передач. В составе команды Гакпо стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Английской футбольной лиги.

Гакпо выходил в стартовом составе во всех трёх матчах «Ливерпуля» в этом сезоне, забил гол в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (4:2) и отдал две голевые передачи в матче 2-го тура с «Ньюкаслом» (3:2).