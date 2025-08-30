Костромской «Спартак» одержал 4-ю подряд выездную победу в Первой лиге, обыграв «Ротор»

В Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» завершился матч 7-го тура PARI Первой лиги, в котором местный «Ротор» потерпел поражение от костромского «Спартака» со счётом 1:2.

Счёт был открыт на 59-й минуте встречи после удара защитника гостей Дениса Жилмостных. Хозяевам удалось восстановить равновесие на 74-й минуте усилиями полузащитника Ярослава Арбузова. Победу «Спартаку» принёс гол Дмитрия Садова на 89-й минуте.

Напомним, костромской «Спартак» является дебютантом Первой лиги.

Команда из Костромы одержала четвёртую подряд выездную победу в рамках Первой лиги, набрала 16 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. «Ротор» остался с 11 очками и располагается на шестой строчке.