Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Футбол Новости

Ротор — Спартак Кострома, результат матча 30 августа 2025, счет 1:2, 7-й тур Первой лиги 2025/2026

Костромской «Спартак» одержал 4-ю подряд выездную победу в Первой лиге, обыграв «Ротор»
Комментарии

В Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» завершился матч 7-го тура PARI Первой лиги, в котором местный «Ротор» потерпел поражение от костромского «Спартака» со счётом 1:2.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
0:1 Жилмостных – 59'     1:1 Арбузов – 74'     1:2 Садов – 90'    

Счёт был открыт на 59-й минуте встречи после удара защитника гостей Дениса Жилмостных. Хозяевам удалось восстановить равновесие на 74-й минуте усилиями полузащитника Ярослава Арбузова. Победу «Спартаку» принёс гол Дмитрия Садова на 89-й минуте.

Напомним, костромской «Спартак» является дебютантом Первой лиги.

Команда из Костромы одержала четвёртую подряд выездную победу в рамках Первой лиги, набрала 16 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. «Ротор» остался с 11 очками и располагается на шестой строчке.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
